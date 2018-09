Inserita in Politica il 20/09/2018 da Direttore Sicilia. Lupo e Barbagallo: dubbi PD erano fondati, governo ritira bando per 25 esteri Piano rifiuti “Ieri in Commissione Territorio ed Ambiente l’assessore Alberto Pierobon ha annunciato il ritiro del bando con il quale la Regione cercava 25 esperti per la stesura del nuovo Piano Rifiuti. Evidentemente avevamo ragione a sollevare dubbi sull’opportunità di creare un ennesimo bacino di precariato”. Lo dice Anthony Barbagallo componente Pd della IV Commissione.

“Avevamo detto - continua – che a nostro parere all’interno della macchina regionale, nel Dipartimento acque e rifiuti e nei Consorzi di bonifica avevamo già il personale qualificato richiesto. Ora sarebbe il caso di chiedere scusa per agli 831 aspiranti che hanno partecipato alla selezione, per le false speranze che il governo regionale ha regalato loro”.

“A luglio nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tutti i deputati del gruppo PD, - aggiunge il capogruppo Giuseppe Lupo - abbiamo illustrato le nostre profonde perplessità su quel provvedimento. La risposta del governo fu la pubblicazione del bando, ma oggi, evidentemente, si sono resi conto ed hanno fatto marcia indietro. Chiederemo al governo – conclude -di riferire al più presto in Aula”.