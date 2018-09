Inserita in Cronaca il 15/09/2018 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 9 al 15 settembre 2018 Personale della Squadra Mobile - denunciava all’A.G., in stato di libertà, H.S., nato in Tunisia, classe 1990, per aver fatto reingresso nel T.N. prima del prescritto termine e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie; - dava esecuzione all’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di C.V.F., nato ad Erice, classe 1992, residente a Trapani, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti, minacce e molestie

Personale dell’U.P.G.S.P. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, A.D., nato ad Erice ed ivi residente, classe 1979, per reiterazione nella guida senza patente; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.M.L., nato ad Erice, residente a Trapani, classe 2003, per furto aggravato, V.D., nato a Salerno, classe 1969, per appropriazione indebita, nonché V.G., nato ad Erice, residente a Trapani, classe 1993 e M.C., nata a Trapani, residente ad Erice, classe 1979, per lesioni personali aggravate; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.S.A., nato a Tunisi, residente a Trapani, classe 1980, per minacce aggravate; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.R., nato ad Erice, residente a Trapani, classe 2000, per tentate lesioni aggravate; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.P., nato ad Erice, classe 1989, per minacce aggravate, P.S., nato ad Erice, classe 1992, per lesioni personali, e P.A., nato a Trapani, classe 1960, per violenza privata; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.B.G., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1994, per guida in stato di ebbrezza alcolica

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, P.P.J., nato in Brasile e residente a Marsala, classe 1980, per esercizio arbitrario della proprie ragioni; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, S.S.S., nato in Romania, residente a Marsala, classe 1979, per maltrattamenti in famiglia; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, D.M., nato in Senegal, classe 2001, D.I., nato in Guinea, classe 2001, e D.M.A., nato in Guinea, classe 2002, tutti domiciliati presso la comunità per minori denominata Don Angelo Lolli, sita a Marsala nel vicolo Gibilrossa, per minacce e danneggiamento, nonché P.D., nato a Marsala, classe 1998, per tentata estorsione; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, C.F., nata a Marsala, classe 1976, residente in Germania, per minacce e danneggiamento; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.A., nato in Gambia, classe 2001, ospite presso il centro di accoglienza La Suprema Soc. Coop di Marsala, per violenza privata, e M.G., nato ad Erice, residente a Marsala, classe 1987, per violenza privata, violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.S., nato in Tunisia e residente a Mazara del Vallo, classe 1969; E.M.S., nato in Tunisia e residente a Mazara del Vallo, classe 1969 e B.H.L., nato a Mazara del Vallo, classe 2000, per lesioni personali dolose aggravate in concorso, nonché P.G., nato a Marsala ed ivi residente, classe 2000, per danneggiamento doloso di autovettura; - segnalava all’A.G., in stato di libertà, A.N., nata in Tunisia, residente a Mazara del Vallo, classe 1976, per violazione degli obblighi di assistenza familiare; - segnalava all’A.G., in stato di libertà, G.D., nato a Mazara del Vallo, ivi residente, classe 1987, per atti persecutori;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto C.C., nato a Ribera (AG), ivi residente, classe 1992, per evasione dagli arresti domiciliari; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1991, per furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.; - segnalava all’A.G., in stato di libertà, P.A., nato a Carini (PA), classe 1991, residente a Castelvetrano, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., nonché E.D., nato in Nigeria, classe 2000, ed i minori O.P., nato in Nigeria, classe 2002, e J.P., nato in Gambia, classe 2000, per violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.D., nato a Castelvetrano, classe 1994, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., nonché U.A., nato a Castelvetrano, classe 1955, e L.C.G., nata a Castelvetrano, classe 1955, per furto aggravato; - dava esecuzione all’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala nei confronti P.G., nato a Castelvetrano, classe 1998, perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi; - segnalava all’A.G., in stato di libertà, K.A., nato a Palermo, classe 1996, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.C., nata a Castelvetrano, classe 1956, per furto di energia elettrica Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S.

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - segnalava all’A.G., in stato di libertà, D.C.G., nato a Palermo, classe 1974, e G.G., nato a Palermo, classe 1989, per lesioni personali aggravate in concorso; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.F., nato ad Alcamo, classe 1970, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed impiego di lavoratori irregolari; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.R., nata a Foligno (PG), classe 1968, residente a Bastia Umbra (PG), per truffa; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, K.M.E.H., nato in Marocco, classe 1978, per violazione delle norme in materia di immigrazione; - segnalava all’A.G., in stato di libertà, D.B.A., nato a Partinico (PA), classe 1987, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………92 Persone controllate………………………………………………..1091 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..870 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….282 Veicoli controllati………………………………………………….424 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1494 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………40 Perquisizioni operate………………………………………………….3 Sequestri ………………………………………………………………1