A MARSALA, APERTURA DELL´ANNO SCOLASTICO CON NUOVO SERVIZIO PER L´INFANZIA

L´inizio del nuovo Anno scolastico a Marsala registra anche l´avvio di un nuovo servizio per l´infanzia, volto ad arricchire l´offerta formativa riservata ai bambini in tenera età. Coordinata dall´Istituzione “Marsala Schola” e in collaborazione con la Cooperativa “Le Garderie”, la “Sezione Primavera” è aggregata al “Guido Baccelli”. “L´obiettivo - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, oggi in visita al Giardino d´Infanzia e in altre scuole del territorio assieme all´assessore Anna Maria Angileri – è quello di inserire in maniera graduale i bimbi nel ciclo scolastico, con significativi benefici anche per le famiglie degli stessi piccoli”. Un progetto sociale ed educativo, quindi, ritagliato sull’età crescente dei bambini, rispettandone tempi e stili individuali di apprendimento. La “Sezione Primavera” accoglie venti bimbi da due a tre anni d´età, per 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì), a tempo pieno e con annesso servizio refezione. L´attività didattica iniziata oggi,espressione del Regolamento dei servizi educativi zero-sei anni, si avvale di quattro insegnanti (due per turno) e si concluderà il 30 giugno 2019, secondo il calendario scolastico.