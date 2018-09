Inserita in Sport il 12/09/2018 da Direttore Venerdì alla Casina delle Palme la presentazione ufficiale della Pallacanestro Trapani Si terrà venerdì 14 settembre p.v., presso la Casina delle Palme di Trapani, la presentazione ufficiale della 2B Control Trapani 2018/19. Si tratta di un evento inserito nell’ambito della “Notte Bianca” con il precipuo scopo di coinvolgere sempre di più la cittadinanza ed i tifosi nel progetto sportivo della Pallacanestro Trapani.

L’evento avrà inizio alle ore 18.30 con giochi e gare per i bambini del minibasket e per chiunque volesse avvicinarsi al mondo della palla a spicchi. Tante le attività correlate alla presentazione della Pallacanestro Trapani con molti gadget che verranno distribuito e con il regalo di ben 2 abbonamenti per la prossima stagione sportiva. A partire dalle ore 20.00 ci sarà anche un dj set e, per i più piccoli, sono previste anche altre attività di intrattenimento. Per le 20.30 sarà poi organizzato un piccolo rinfresco prima della presentazione vera e propria di staff e squadra, prevista per le ore 21.

L’evento della Casina delle Palme verrà condotto da Vittoria Abbenante insieme al comico Ernesto Maria Ponte che allieterà i presenti con il suo spettacolo comico.