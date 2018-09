Inserita in Cronaca il 12/09/2018 da Direttore Marsala - Lavori rete idrica - Inversione senso marcia in via Messina Da oggi e per circa venti giorni, cambia il senso di marcia della via Messina, nel centro urbano di Marsala. Lo stabilisce un´ordinanza della Polizia Municipale, tenuto conto dei lavori per la realizzazione della rete idrica che in atto interessano le vicine vie Spanò, Itria e Libertà. Da qui l´inversione del senso unico di marcia della via Messina che, pertanto, si dovrà percorrere con direzione da via Itria a via Aspromonte.