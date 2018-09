Inserita in Tempo libero il 11/09/2018 da Direttore GATTO PANCERI OSPITE IL 15 SETTEMBRE DEL ‘TRAPANI POP FESTIVAL’ Continua il momento d’oro di Gatto Panceri, cantautore e hitmakertra i più stimati da trent’anni a questa parte, con all’attivo oltre 45 milioni di copie vendute anche come autore di successi senza tempo per Giorgia, Mina, Mietta, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Fausto Leali, Massimo Ranieri e tantissimi altri. Attualmente in radio con il terzo singolo, dal titolo ‘Io Ho’, estratto dall’album ‘Pelle d’oca e lividi’ pubblicato dall’etichetta ‘Hit Rainbow’ di Athos Poma e Roby Facchinetti dei Pooh con distribuzione ‘Artist First’, Gatto Panceri è la punta di diamante della giuria del prestigioso ‘Trapani Pop Festival’, che andrà in scena sabato 15 settembre sul palco del ‘Teatro della Libera Università’ di Trapani. Per l’occasione, oltre a valutare i concorrenti, l’artista si esibirà presentando anche al pubblico sia il nuovo singolo che il relativo videoclip. “È sempre una gioia tornare in Sicilia, regione che amo anche e soprattutto per il calore della gente che la abita. Ho sempre stima e rispetto per chi si sa mettere in gioco su un palco, e confrontarsi anche con giovani artisti è un arricchimento prezioso e altrettanto utile e importante” conclude entusiasta Gatto Panceri.