Trapani, 1 settembre 2018 - "Siamo molto felici che la scuola materna dedicata ai gemellini Asta di Trapani abbia di nuovo il suo busto. Un simbolo molto importante per una città intera. Adesso ci auguriamo che le forze dell´ordine possano identificare presto gli autori di questo vile gesto". Lo dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Maurizio Santangelo, a seguito del ritrovamento di stamane del busto dedicato alle vittime di Pizzolungo, rubato nella scuola di Trapani pochi giorni fa. "Resta l´amarezza per un atto vandalico compiuto ai danni della memoria di vittime di mafia, - conclude Santangelo - un segnale di un malessere sociale che non bisogna affatto sottovalutare ne trascurare".