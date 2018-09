Inserita in Cronaca il 31/08/2018 da Direttore IL COMUNE DI MARSALA SCRIVE A RFI SICILIA PER VERIFICARE LA STATICITA’ DEL CAVALCAVIA SOVRASTANTE LA VIA UGDULENA Il dirigente del Settore Lavori Pubblici di Marsala, Francesco Patti, ha inviato una nota, predisposta congiuntamente al suo vicario, Luigi Palmeri, a Rfi Sicilia affinché questo Ente provveda, nel più breve tempo possibile, a verificare la staticità del cavalcavia ferroviario sovrastante la via Ugdulena, arteria assai trafficata che da corso Gramsci consente l’accesso sul primo tratto di via Trapani. Il Cavalcavia, costruito una cinquantina di anni fa, ha una struttura in cemento armato formata da pulvini di sostegno e da pilastri centrali posti nella mezzeria della carreggiata. L’indagine strutturale chiesta dall’Ufficio Tecnico comunale a Rfi Sicilia sul Cavalcavia viene formulata per motivi di sicurezza pubblica e per riferire successivamente alla Prefettura che ha chiesto al Comune la verifica strutturale, a seguito di appositi sopralluoghi e indagini, di ponti e viadotti ricadenti nel territorio marsalese.