Inserita in Sport il 29/08/2018 da Direttore Manifestazione Kick Boxing on the Beach 2018 Premiazione atleti del Team Sicilia, alla manifestazione “Kick Boxing on the Beach” svolta a Lidorello.

Ormai prossimi all’inizio della stagione sportiva 2018/2019, l’asd Team Sicilia di Trapani ed i suoi atleti agonisti che si sono classificati nel circuito nazionale ed internazionale WTKA, vengono premiati con medaglia ed attestato. La cerimonia si è svolta presso il Lidorello (lungomare Dante Alighieri) presentata dallo stesso Maestro Cesare Belluardo, cintura nera 7°dan e referente regionale WTKA per la Sicilia. A seguire si sono svolti diversi match nelle varie specialità di combattimento agonistico della Kick Boxing, con una suggestiva cornice offerta dal mare e dalla spiaggia del litorale trapanese. La qualificazione nella Maratona (il circuito italiano diviso in ben 9 tappe) ha permesso la nomina a componente della Nazionale, che difenderà i colori Italiani ai prossimi Mondiali Unificati di Marina di Carrara, dove sono attesi oltre 5000 atleti, 120 nazioni ed a cui hanno aderito circa 50 Federazioni Internazionali. I nuovi azzurri sono Davide Belluardo e Noemi Romano alla loro terza convocazione, Alessio Belluardo per la seconda volta di seguito nazionale e, per la loro prima volta, i fratelli Christian ed Irene Marchese con Roberta Sferlazza. Gli atleti premiati sono (nella foto, da sinistra) Salvatore Sugamiele, Sergio Daidone, Alessandro Sansica, Fabiano Marino, Maria Luisa Accardi, Ivan Trapani, Pietro Daidone, Roberta Sferlazza, Samuele Avella, Alessio Belluardo, Simone Alestra, Noemi Romano, Silvia Di Paola, il Maestro Cesare Belluardo, Davide Belluardo, Leonardo Rodolico, Andrea Vassallo, Irene Marchese, Paolo Di Stefano, Antonino Trapani, Riccardo Vassallo, Alessandro Blunda, Christian Marchese, Andrea Sferlazza e Manuel Blunda. La manifestazione denominata “Kick Boxing on the Beach”, è iniziata con la presentazione degli atleti del Team da parte del Maestro trapanese che, con grande orgoglio, ha elencato i traguardi sportivi dei propri agonisti. Tra questi spiccano i titoli mondiali unificati dei fratelli Belluardo, di Roberta Sferlazza e Noemi Romano. Ed ancora il "bis" di vittorie internazionali da parte dei figli Davide ed Alessio ed ancora dello stesso Maestro in Inghilterra per gli internazionali. Lo stesso Belluardo ha ricevuto, a sorpresa, da parte dei propri atleti un affettuoso attestato per i risultati ottenuti nella categoria veterani durante la trasferta inglese a Metrodome di quest’anno. L’attività agonistica della nuova stagione sportiva avrà inizio a Napoli, già nel prossimo mese di settembre, con il collegiale degli oltre cento nazionali wtka convocati da tutta Italia. In questa occasione i convocati, riceveranno la nomina ufficiale e la prestigiosa divisa da utilizzare ai mondiali unificati 2018.