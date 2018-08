WWF - A LINOSA: UN MODO DIVERSO DI CONSIDERARE L´INTORNO

Inserita in Cronaca il 22/08/2018 da Direttore WWF - A LINOSA: UN MODO DIVERSO DI CONSIDERARE LŽINTORNO Si è svolto "Perduti nel mare ...a Linosa", edizione 2018, lŽevento che il WWF Sicilia Area Mediterranea per la seconda volta ha voluto organizzare, di concerto con la Delegazione locale del Comune di Lampedusa e Linosa, nonostante le oggettive difficoltà che comporta lŽoperare in unŽisola così difficile da raggiungere.

Tutti volontari, a proprie spese, hanno solcato il mare con lŽaliscafo di linea una ventina di partecipanti accompagnati dal presidente Giuseppe Mazzotta.

Ad aprire i lavori è stato il Delegato del Sindaco per Linosa, Carmelo Ardizzone, che ha portato i saluti dellŽAmministrazione comunale e a seguire la linosana architetto Maria Vittoria Errera, che ha rappresentato le qualità e il quadro vincolistico dellŽisola.

Le previste relazioni di carattere scientifico si sono potute svolgere in modo parziale a causa dellŽestemporaneo abbandono dellŽisola da parte dei padroni di casa.

Della delegazione scientifica che si è recata a Linosa hanno fatto parte lŽesperto di scienze della terra e più volte presidente dellŽOrdine dei Geologi della Sicilia, Dr. Emanuele Siragusa, e poi il Dr. Carmelo Gibilaro, geologo specialista di divulgazione ambientale, lŽingegnere Franco Russo, progettista di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

Fra i partecipanti era presente anche il presidente del Collegio degli Agrotecnici delle province di Agrigento e Trapani, Vincenzo Grillo, il responsabile del WWF Young per la Sicilia, Dylan Pelletti, e la nota esponente politica Teresa Monteleone.

È stata consegnata simbolicamente una maglietta con lŽeffigie del Panda e del Progetto Tartarughe WWF al video maker, originario di Linosa, Salvatore Tuccio, che recentemente è stato premiato allŽONU per il cortometraggio "Lampedusa Turtle Group" sul Centro Tartarughe Marine della cui autorizzazione il WWF è titolare.

A causa delle obiettive difficoltà che hanno dovuto superare i partecipanti, difficilmente potrà ripetersi lŽevento con le medesime modalità.