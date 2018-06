Inserita in Tempo libero il 30/06/2018 da Direttore Teatro del Fuoco 2018. Avviata la vendita dei biglietti TEATRO DEL FUOCO – INTERNATIONAL FIREDANCING XI EDIZIONE



Sta per tornare l’attesissimo show del ​Teatro del Fuoco – International Firedancing Festival. Da giorno 2 luglio sarà possibile acquistare i biglietti degli spettacoli di Palermo tramite il circuito ufficiale Box Office Sicilia con servizio di prenotazione ed acquisto on line al sito www.circuitoboxofficesicilia.it​. I biglietti dello spettacolo di Gibellina saranno acquistabili presso la Fondazione Orestiadi.

Gli spettacoli del Teatro del Fuoco quest’anno si moltiplicano, con l’obiettivo di offrire al proprio pubblico, consolidato negli anni, ancora più occasioni per vivere un’esperienza indimenticabile in luoghi di rappresentazione che prendono vita grazie alla ​magia del fuoco​.

Dopo i successi delle passate edizioni, il Teatro del Fuoco si appresta ad inaugurare l’undicesima edizione scegliendo a ​Palermo Capitale della Cultura 2018 ​prima il complesso monumentale dello Spasimo dove il 31 luglio il Teatro del Fuoco, per la prima volta, unirà ​la bellezza del movimento a quella del suono in una “special night”. Utilizzando la scenografia architettonica a cielo aperto del complesso dello Spasimo, gli artisti della compagnia dell’International Firedancing Festival si esibiranno sulle note dei musicisti di “Agrigantus”.

L’1 agosto, e in replica il 2 agosto, lo show del Teatro del Fuoco si sposterà nello spazio aperto interamente rinnovato dell’arena-teatro di villa Filippina. Il Teatro del Fuoco si concluderà poi il 5 agosto sulla “Montagna di Sale” di ​Gibellina​, città devastata dal terremoto del 1968 che da quel momento ha puntato la sua ripresa sull’arte trasformandosi in un museo contemporaneo a cielo aperto.

Uno show che si preannuncia denso di sorprese e di scenari unici che catapulteranno gli spettatori in un mondo parallelo popolato da personaggi strambi e bizzarri. Il pubblico, per tutta la durata dello spettacolo, si immergerà in un’atmosfera ​dove nulla è come sembra accompagnato dalla potenza scenografica del fuoco, forza creativa, potere immaginifico, anima salvifica. Uno spettacolo epico per cui, secondo​ la rivista statunitense ​Forbes, vale la pena fare un viaggio collocandosi nella gold list dei festival più cool al mondo.



Costi Biglietti Spettacolo del 31.7.18 Chiesa S. M. dello Spasimo h. 21.15: 30 €. ticket tramite: www.circuitoboxofficesicilia.it. Il giorno dello spettacolo la Biglietteria allo Spasimo sarà aperta dalle ore 19.30 con posti disponibili

Spettacoli del 1 e 2 agosto h. 21.30 Villa Filippina: Poltronissima 25 € - Poltrona 20€ -

Distinti 15€. Prevendita disponibile su: ​www.circuitoboxofficesicilia.it​.Biglietti disponibili a Villa Filippina il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00.

Spettacolo a Gibellina: Biglietto /Tickets: 15 €. Disponibili presso Fondazione Orestiadi Baglio Di Stefano, 91024 Gibellina (TP) Sicilia, Italia. e rivendite autorizzate.



PREVENDITE PALERMO: Modusvivendi, via Quintino Sella, 79 Tel. 091 323493 Libreria Easy Reader, via Alessandro Paternostro, 71 Tel. 091585223

PREVENDITE TRAPANI Libreria del Corso, Corso Vittorio Emanuele, 61 Tel. 0923 26260

Info e dettagli sul sito ufficiale del Teatro del Fuoco ​www.teatrodelfuoco.com​.

BREVE STORIA DEL TEATRO DEL FUOCO Il Teatro del Fuoco è un marchio italiano nato nel 2008 dall’idea della giornalista ed esperta di comunicazione e organizzazione di eventi Amelia Bucalo Triglia, con l’obiettivo di valorizzare nel mondo i siti mediterranei ​Patrimonio Unesco attraverso l’arte e lo spettacolo e fare rete sul territorio favorendo la valorizzazione del circuito turistico-culturale.

Il Teatro del Fuoco in tutti questi anni ha attirato gli sguardi curiosi e interessati di media internazionali. E’ stato premiato per ben due volte dal Presidente della Repubblica Italiana (nel 2009 e nel 2017) in quanto espressione di marketing turistico culturale innovativo. Alla sua ideatrice, Amelia Bucalo Triglia, è stata recentemente conferita l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.