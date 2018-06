Inserita in Economia il 23/06/2018 da Direttore Città di Moncalieri - 30th European Music Competition Concorso 30th European Music Competition Città di Moncalieri



Limite di età: 35 anni

Termine di iscrizione: 7 ottobre 2018

Periodo: 27 ottobre 2018 - 3 novembre 2018



Informazioni aggiuntive:

1. Il Concorso è dedicato ai giovani musicisti di ogni nazionalità ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: PIANOFORTE – ARCH SOLISTI – FIATI SOLISTI - CHITARRA – FORMAZIONI CAMERISTICHE – COMPOSIZIONE – PIANOFORTE E ORCHESTRA – VIOLINO E ORCHESTRA - FLAUTO E ORCHESTRA



2. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 7 ottobre 2018 compilando il modulo o la scheda reperibili sul sito www.moncalierimusiccompetition.com, o inviando la scheda reperibile online a: CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - European Music Competition - Via Real Collegio, 20 - Casella postale 215, 10024 Moncalieri, corredato da attestazione di pagamento della quota di iscrizione, come da art. 4, a mezzo versamento sul conto corrente postale n° 11566106 intestato a CIRCOLO CULTURALE SATURNIO, Via Real Collegio, 20 - 10024 MONCALIERI (TO) o bonifico postale sul C/B IBAN IT-25-R-07601-01000-000011566106, con causale: iscrizione alla XXX European Music Competition "Città di Moncalieri", specificando sezione e categoria.



3. SEZIONI, CATEGORIE E PROVE

Sezione I - PIANOFORTE

Cat. A - fino a 8 anni programma a scelta della durata massima di 5 minuti Cat. B - fino a 11 anni programma a scelta della durata massima di 8 minuti Cat. C - fino a 14 anni programma a scelta della durata massima di 10 minuti Cat. D - fino a 16 anni programma a scelta della durata massima di 15 minuti Cat. E - fino a 19 anni programma a scelta della durata massima di 20 minuti Cat. F - fino a 23 anni PROVA PRELIMINARE Uno Studio, un tempo di Sonata classica PROVA FINALE programma a scelta della durata massima di 25 minuti Cat. G - fino a 35 anni PROVA PRELIMINARE Uno Studio, il primo tempo di una Sonata classica PROVA FINALE programma a scelta della durata massima di 30 minuti



Sezione II - ARCHI SOLISTI

Cat. A - fino a 10 anni programma a scelta della durata massima di 5 minuti Cat. B - fino a 15 anni programma a scelta della durata massima di 10 minuti Cat. C - fino a 21 anni programma a scelta della durata massima di 20 minuti Cat. D - fino a 35 anni PROVA PRELIMINARE Uno Studio e il primo tempo di una Sonata o di un Concerto PROVA FINALE programma a scelta della durata massima di 30 minuti



Sezione III – FIATI SOLISTI

Cat. A - fino a 15 anni programma a scelta della durata massima di 10 minuti Cat. B - fino a 21 anni programma a scelta della durata massima di 20 minuti Cat. C - fino a 35 PROVA PRELIMINARE Uno Studio e il primo tempo di una Sonata o di un Concero PROVA FINALE programma a scelta della durata massima di 30 minuti



Sezione IV - CHITARRA

Cat. A - fino a 13 anni programma a scelta della durata massima di 10 minuti Cat. B - fino a 16 anni programma a scelta della durata massima di 15 minuti Cat. C fino a 21 anni programma a scelta della durata massima di 20 minuti Cat. D fino a 35 anni programma a scelta della durata massima di 25 minuti



Sezione V - FORMAZIONI CAMERISTICHE (dal duo in poi)

Cat. A - fino a 15 anni programma a scelta della durata massima di 10 minuti Cat. B - fino a 20 anni programma a scelta della durata massima di 20 minuti Cat. C - fino a 35 anni programma a scelta della durata massima di 30 minuti.

Come limite di età nella sezione IV si considera l’età media della Formazione.



Sezione VI – COMPOSIZIONE

Categoria unica senza limiti di età

Un brano di durata compresa fra i 5 e i 15 minuti inedito e mai eseguito. Il lavoro dovrà essere inviato in 4 copie. Gli autori delle composizioni vincitrici dovranno fornire a propria cura la partitura e il materiale orchestrale realizzati con uno dei seguenti software: "Finale", "Sibelius"

Sono previste le seguenti categorie: Cat. A - Pianoforte Cat. B - Ensemble fino a 12 strumenti Cat. C - Coro e Orchestra



Sezione VII – PIANOFORTE E ORCHESTRA, VIOLINO E ORCHESTRA

Cat. unica - fino a 35 anni PROVA PRELIMINARE (col pianista accompagnatore). Un concerto a scelta fra i seguenti: - Pianoforte W. A. Mozart k 413, k 414, k 415, k 449 k 271 - J. S. Bach BWV 1052, BWV 1056 - F. J. Haydn HOB XVIII/11 n. 11. Violino W. A. Mozart k 211, k 216, k 218, k 219. Flauto W. A. Mozart k 313, k 314. C. Stamitz op 29. S. Mercadante mi minore. C. Ph. E. Bach re minore H425

PROVA FINALE (in pubblico concerto con l’Orchestra)

Un tempo del concerto presentato nella prova preliminare scelto dalla Commissione



Per tutte le Sezioni

I concorrenti non dovranno aver superato l’età massima stabilita per ciascuna categoria alla data del 3 novembre 2018.



4. TASSE DI ISCRIZIONE (importi in Euro) Sezione I Cat. A/B/C 50,00 Cat. D/E 65,00 Cat. F/G 80,00 - Sezione II Cat. A 50,00 Cat. B 60,00 Cat. C 70,00 Cat. D 80,00 - Sezione III Cat. A 60,00 Cat. B 70,00 Cat. C 80,00 - Sezione IV Cat. A 50,00 Cat. B 60,00 Cat. C 70,00 Cat. D 80,00 - Sezione V Cat. A 90,00 Cat, B 100,00 Cat C 120,00 - Sezione VI Cat. Cat. unica 50,00 - VII Cat. Unica 90,00



5. PIANISTA ACCOMPAGNATORE I concorrenti che faranno richiesta del pianista accompagnatore dovranno inviare, unitamente all’iscrizione, copia degli spartiti e una quota pari a 50,00. Gli spartiti saranno inviati successivamente all´indirizzo e-mal che sarà fornito dalla segreteria del concorso.



6. Documento di identità dovrà essere esibito in segreteria all´atto della registrazione e copia dei brani eseguiti dovranno essere presentati alla giuria prima dell´inizio di ogni audizione.



7. La Giuria sarà composta da direttori e docenti di conservatorio, concertisti, operatori musicali, musicologi, editori musicali, giornalisti.



8. Il giudizio finale, in ogni caso inappellabile, sarà espresso in centesimi considerando PRIMO PREMIO chi riporterà un punteggio da 95 a 100, SECONDO PREMIO da 90 a 94, TERZO PREMIO da 85 a 89 e DIPLOMA DI MERITO da 80 a 84.



9. I vincitori dovranno partecipare gratuitamente ai concerti di premiazione pena l’annullamento del premio e non avranno diritto ad alcun compenso per riprese e registrazioni audiovideo o radiotelevisive.



10. I concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico.



11. PREMI (importi in E) Ai vincitori assoluti saranno assegnate le seguenti borse di studio: Sezione I (Pianoforte) Cat. A 100,00 Cat. B 150,00 Cat. C 200,00 Cat. D 300,00 Cat. E 350,00 Cat. F 400,00 Cat. G 500 - Sezione II (Archi solisti) Cat. A 150,00 Cat. B 200,00 Cat. C 400,00 Cat. D 500,00 - Sezione III (Fiati solisti) Cat. A 200,00 Cat. B 400,00 Cat. C 500,00 - Sezione IV (Chitarra) Cat. A 150,00 Cat. B 200,00 Cat. C 400,00 Cat. D 500,00 - Sezione V (Formazioni) Cat. A 400,00 Cat. B 500,00 Cat. C 600,00 Sezione VI - COMPOSIZIONE Il brano primo classificato di ogni categoria, con punteggio di almeno 97/100, sarà edito da Giancarlo Zedde Editore, Torino - Sezione VII (Solisti con Orchestra) Categoria unica 600,00 - Rosy Tondato Award 1000,00 euro al partecipante della sezione I (pianoforte) con il miglio punteggio. • Al primo assoluto di ogni categoria, Coppa e Diploma con classificazione e punteggio. A tutti i premiati,Targa e Diploma con classificazione e punteggio. A tutti i concorrenti, Diploma di partecipazione. • I 13 Concerti Premio, si svolgeranno nella Stagione 2019, prevedono il solo rimborso delle spese sostenute e saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione, sono offerti da: Alba Music Festival, Associazione “Centro di aiuto alla vita” - Moncalieri, Associazione Culturale “Gli Amici di Villa della Regina” - Torino, Associazione Culturale Lituana "Musica Vitale" - Vilnius (Lituania), Associazione Musicale “G.B. Pergolesi” - Vallecrosia, Associazione Musicale “Pasquale Anfossi” - Genova, Associazione "Orchestra Sinfonica di Savona", , Comune di Moncalieri (2 concerti), ITIS "Pininfarina" - Moncalieri, Lions Club Moncalieri Castello, Unitre Moncalieri



12. PREMIO PER GLI INSEGNANTI All’insegnante che presenterà il maggior numero di premiati, Diploma d’onore e nomina a Commissario della prossima edizione del Concorso.



13. TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati dal Circolo Culturale Saturnio ed utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni riguardanti l’Associazione. Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo.



14. L’organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni d qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione.