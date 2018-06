Inserita in Politica il 23/06/2018 da Direttore Il treno della Memoria “In questo nuovo rigurgito di odio razziale, le Istituzioni hanno l’obbligo di incentivare la costruzione di una coscienza civica accogliente, europea, umana, dei giovani che diventeranno cittadini e classe dirigente di domani. Esiste un progetto, “Il treno della Memoria”, che ogni anno organizza viaggi dedicati anche a studenti nei lager e nei campi di sterminio, per spiegare cosa sono state le leggi razziali, le espulsioni, le liste di proscrizione, l’odio che ha messo in ginocchio il mondo e causato un genocidio. Che la nuova Amministrazione locale bandisca un progetto sul tema - magari sfruttando il bilancio partecipato - e finanzi il viaggio agli studenti che hanno più voglia di capire il problema, non necessariamente i più bravi e i meno abbienti. Restiamo disponibili a fornire particolari e progettualità. Diamo uno scossone alla gioventù, investiamo sulla Memoria e Cultura per costruire un Paese senza barriere, responsabile, aperto al mondo.

Proposta a cura dell’Udi di Trapani.