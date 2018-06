Inserita in Cronaca il 19/06/2018 da Direttore Calatafimi, don Campo festeggia 60 anni da prete Venerdì prossimo 22 giugno alle ore 19 nella chiesa madre di Calatafimi-Segesta, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica in occasione del 60° anniversario di ordinazione presbiterale di don Francesco Campo.

Padre Campo, che il prossimo mese compirà 84 anni, è stato ordinato presbitero il 22 giugno del 1958 proprio nella Chiesa madre di Calatafimi dal vescovo Corrado Mingo.

Vice-parroco ad Alcamo nei primi anni del suo sacerdozio, dal 1962 fino al 2008 è stato ininterrottamente parroco ed animatore della vita della parrocchia “Maria Santissima Immacolata” a Calatafimi divenuta punto di aggregazione di diverse iniziative, alcune poi diffuse anche in altre realtà della diocesi, sia in campo giovanile e sportivo che culturale e sociale. Culture di lingua e cultura popolare, autore di poesie e saggi, è stato ideatore del periodico “Comunità” e ha tenuto stabilmente per circa 30 anni una rubrica per l’evangelizzazione in una tv locale di Alcamo.

Ancora attivo e presente nelle attività diocesane e del territorio, il traguardo del 60° di sacerdozio è occasione per rendere grazie a Dio per il dono ricevuto, afferma il vescovo Fragnelli.

Locandina