Inserita in Cultura il 18/06/2018 da Direttore Aci Trezza, San Giovanni Montebello, Monterosso Almo e San Giovanni Galermo unite nella comune devozione al patrono San Giovanni Battista Grande festa ieri ad Aci Trezza per i primi 25 anni dalla fondazione della Confraternita San Giovanni Battista, con il primo raduno delle Confraternite e delle Commissioni festeggiamenti che onorano il Santo precursore che si è tenuto ieri, domenica 17 giugno 2018. Un pomeriggio intenso, nel nome del Battista, che ha visto la partecipazione della Confraternita San Giovanni Battista di Monterosso Almo, della Confraternita San Giovanni Battista di Randazzo, della Confraternita San Giovanni Battista di San Giovanni Galermo e della Commissione festeggiamenti di San Giovanni Montebello, frazione di Giarre. Suggestiva è stata la sfilata dei gruppi religiosi che ha preso il via in piazza delle Scuole per proseguire su via Provinciale, fino a raggiungere la chiesa madre del borgo marinaro dove il parroco don Carmelo Torrisi ha presieduto la santa messa solenne, animata dai confratelli e dal coro parrocchiale "Te Deum laudamus" diretto da Marisa Hili. A conclusione della celebrazione, in una chiesa gremita, prima del canto dell´inno in onore di San Giovanni Battista, si è tenuto il momento del ringraziamento con la consegna di una targa in ricordo dell´occasione di fraternità e della particolare ricorrenza festeggiata dalla Confraternita trezzota.