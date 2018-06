Inserita in Cultura il 18/06/2018 da Direttore SQUADRA MOBILE PALERMO L’avamposto degli uomini perduti di Alessandro Chiolo con la Prefazione di Francesco La Licata

Giovedì 21 giugno alle ore 16:30 – Fonderia Oretea di Palermo – la presentazione del nuovo libro di Alessandro Chiolo sulla squadra mobile di Palermo, insieme all’autore saranno presenti, Francesco Accordino, unico sopravissuto della squadra, e il giornalista Salvatore Toscano.

Palermo tra il 1981 e il 1986 è la città che subisce la seconda guerra di mafia e che si prepara al maxiprocesso. Ma è anche la città che vanta un nucleo investigativo oltremodo valido, tanto da mettere paura ai corleonesi, che avranno necessità di eliminare quei poliziotti uno ad uno per proseguire la loro ascesa. Grazie alla testimonianza di Francesco Accordino, allora capo della sezione Omicidi, unico superstite, Alessandro Chiolo mette a fuoco in queste pagine gli uomini “perduti” di quella squadra Mobile – Roberto Antiochia, Ninni Cassarà, Natale Mondo, Beppe Montana, Calogero Zucchetto – che grazie alle voci dei familiari e di altri colleghi, emergono sotto il profilo umano oltre che professionale.

“Sono quegli uomini – dalla prefazione di Francesco La Licata – che proprio per le loro scelte saranno considerati eroi (noi preferiamo ricordarli semplicemente come uomini giusti), riuscirono ad “andare oltre” anche lottando contro la sciatteria istituzionale dei vertici, la povertà dei mezzi concessi loro in una guerra che pochi pensavano di dover vincere”.

L’autore: Alessandro Chiolo (Palermo 1974) è insegnante di storia e filosofia al liceo. Autore già di “Nome in codice: Quarto Savona 15, km. 100287 e oltre” (Qanat, 2015), è appassionato di storia del crimine. Il libro è disponibile in tutte le librerie dal 18 giugno 2018