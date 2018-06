Inserita in Tempo libero il 13/06/2018 da Direttore ALCAMO: 16/21 GIUGNO 2018, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI Eventi di rilievo del 16 e 17 Giugno Nell’ambito dei Festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, sabato 16 Giugno alle ore 21.30, presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti, Piazza Ciullo, si esibirà il fisarmonicista, Pietro Adragna, musicista siciliano di fama internazionale.

Pietro Adragna è nato ad Erice nel 1988, ha conseguito il diploma di fisarmonica, di pianoforte e direzione di orchestra presso il Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze, ha partecipato a corsi di perfezionamento tenuti da Stefano Bollani e Richard Galliano. Dal 2009 ha approfondito i suoi studi di fisarmonica sul repertorio variété con il Maestro di fama mondiale, Frederich Deschamps, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è laureato due volte campione del mondo di fisarmonica. Vanta collaborazioni con artisti di chiara fama tra cui Antonella Ruggiero, Irene Grandi, Fabio Concato, Francesco Buzzurro, Francesco Cafiso, Richard Smith. E´ docente di Fisarmonica presso il Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo e l ´Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo e svolge attualmente un’intensa attività concertistica. Ha calcato prestigiosi palchi in tutto il mondo (Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Finlandia, Russia, Lituania, Tunisia, Olanda, Cina, Corea, Canada, Norvegia, Giappone e Stati Uniti).

Mentre il 17 Giugno fra i tanti eventi programmati: dalle ore 17.30 alle 22.30 “L’Antico Villaggio” fra mercanti, artigiani, dame e cavalieri, musici e spettacolo del fuoco a cura dell’Associazione I Cavalieri del Castello dei Conti di Modica di Alcamo FONTANA ARABA E QUARTIERE DI S. VITUZZO Alle ore 18.00 Incontro con l’Autore, presentazione del volume “Le torri militari del Regno di Sicilia in età moderna a cura di Antonio Palazzolo” in collaborazione con INBAR AUDITORIUM COLLEGIO DEI GESUITI – PIAZZA CIULLO ORE 21.00 Proiezione del film “Io sono con Te” di Guido Chiesa a cura del Circolo di Cultura Cinematografica Segni Nuovi ATRIO CASTELLO DEI CONTI DI MODICA – PIAZZA CASTELLO

SCALETTA DEI BRANI CHE SARANNO ESEGUITI DA PIETRO ADRAGNA

J. Richard, Pondichery Tango E. Di Capua, Mari marì P. Adragna, Pomeriggio a Firenze V. Monti, Czardas A. Piazzolla, Oblivion Turner Layton-Henry Creamer, After you’ve gone AA. VV., Medley Classico R. Galliano, Tango pur Claude arr. P. Di Modugno - P. Adragna, Occhi Neri V. Bellini, da “Norma” - Ouverture G. Rossini, da “L’italiana in Algeri” - Ouverture G. Rossini, dal “Barbiere di Siviglia” - Aria di Figaro Korsakov, Volo del Calabrone Z. Abreu, Tico Tico