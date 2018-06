Inserita in Cultura il 12/06/2018 da Direttore Giulia Staccioli vola in Sicilia per trovare nuovi talenti da inserire in Accademia Kataklò DOMENICA 8 LUGLIO 2018 ore 13.00 Trapani. Centro Studi Mad

Domenica 8 Luglio nella Scuola Centro Studi Mad di Trapani, diretta da Veronica Orazi, Giulia Staccioli, coreografa e direttrice artistica della celebre compagnia Kataklò, selezionerà nuovi talenti da inserire in Accademia Kataklò, la prima accademia di formazione e avviamento professionale dedicata a performer di Athletic Dance Theatre, da lei diretta a Milano dal 2010.

“In tanti anni di lavoro artistico ho intuito e dimostrato come il contatto tra il mondo della ginnastica e quello della danza genera un mix vincente ormai ricercatissimo da tutti i contesti artistici e spettacolari. Dopo aver formato e inserito stabilmente nel mondo dello spettacolo attraverso la compagnia Kataklò generazioni di ginnasti ora professionisti affermati, nel 2010 ho deciso di mettere la mia competenza a disposizione di un’utenza più ampia aprendo la prima accademia di formazione per performer di Athletic Dance Theatre, in collaborazione con DanceHaus Susanna Beltrami” (Giulia Staccioli).

La peculiarità di Accademia Kataklò è quella di garantire una formazione multidisciplinare che integri lo studio delle tecniche della danza contemporanea con lo studio del linguaggio e del gesto atletico/acrobatico: l‘obiettivo è sviluppare il potenziale espressivo di ciascun allievo, valorizzarne le capacità e le peculiarità, per costruire personalità artistiche uniche, in linea con i criteri di selezione professionale odierni. Sul modello delle grandi accademie europee, il corso ha durata triennale e si articola in insegnamenti tecnici, di matrice atletica e coreutica, e insegnamenti teorico-estetici: acrobatica contemporanea, tecniche aeree, corpo a corpo, kataklò aerial barre, props, tecnica classica, tecnica contemporanea, creazione coreografica, teatro fisico, estetica della musica, storia del teatro. Un team di docenti specializzati, guidati dalla lungimiranza e dall’esperienza di Giulia Staccioli, prepara gli allievi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista creativo e artistico. Oltre a diverse opportunità di tirocinio di avviamento al palcoscenico, completa l’offerta formativa la partecipazione a laboratori tenuti da coreografi e danzatori di importanti compagnie internazionali. La presenza della Compagnia Kataklò nella stessa sede di Accademia consente all’allievo di assistere da vicino alla creazione del vasto repertorio coreografico, di conoscere la quotidiana realtà professionale di una compagnia di danza e di poter studiare il repertorio di compagnia guidati dai danzatori e dalla Direttrice.

Età di ammissione: dai 15 anni (uomini e donne) Durata del corso: ottobre/ giugno Frequenza obbligatoria: da lunedì a venerdì – sabato a richiesta Orari: dalle 15.00 alle 19.30/21.00

Modalità di accesso per le audizioni: la prova (gratuita) consiste in un training con una fase iniziale di impostazione posturale e tecnica a cui seguono una sequenza di physical modern, un riscaldamento generale in preparazione all’acrobatica applicata, la sperimentazione di una coreografia e la presentazione di un assolo/una variazione di circa un minuto (stile e musica a discrezione del candidato).

video promozionale di Accademia Kataklò https://www.youtube.com/watch?v=mnhf-8HICkU



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI Accademia Kataklò Giulia Staccioli Via Tertulliano 70 – Milano accademia@kataklo.com +39 349 7972768 www.kataklo.com/accademia