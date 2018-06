Inserita in Economia il 12/06/2018 da Direttore ALCAMO: RIAPRE LA SS 113 Sono stati ultimati i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione dell´ex Strada Statale 113 (tratto di competenza comunale).

Dichiara l’assessore ai servizi manutentivi del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro “oggi pomeriggio sarà riaperta la strada al transito veicolare. I tecnici ANAS, inoltre, hanno comunicato di aver già predisposto il verbale di consegna all´impresa che si occuperà dei lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di strada ex SS 113 a Nord e ad est del centro abitato come da precedenti accordi con il comune di Alcamo”.