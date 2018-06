Inserita in Tempo libero il 04/06/2018 da Direttore “Bando delle Idee”: prorogata la scadenza E’ stata prorogata la scadenza del “Bando delle Idee 2018”, finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli appuntamenti e delle attività da inserire nel cartellone di “Petrosino estate 2018”. Per presentare le proposte progettuali ci sarà tempo fino alle ore 12 del 13 giugno.



Come si ricorderà, il bando è rivolto a singole persone fisiche, associazioni, cooperative, imprese, comitati, società, fondazioni, enti pubblici, scuole e università.



Cinque le aree di intervento individuate per la realizzazione delle attività:



- Cultura (musica, cineforum, rassegne letterarie, teatro, danza, cinema, mostre, laboratori creativi, animazione culturale);



- Promozione del territorio e sostenibilità ambientale (visite guidate, sensibilizzazione ambientale, percorsi naturalistici ed enogastronomici volti alla scoperta dei beni culturali e ambientali attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali);



- Promozione delle produzioni locali e bio (prodotti a km zero e biologici);



- Sport (gare, tornei, esibizioni);



- Grafica (realizzazione di un claim, logo e video per la pubblicizzazione del calendario estivo).



Il “Bando delle Idee” per il 2018 prevede anche la possibilità per i proponenti

di individuare la location nella quale svolgere la propria iniziativa. Nel dettaglio, le manifestazioni potranno essere organizzate nelle seguenti aree pubbliche:



- Lungomare Sibiliana

- Lungomare Biscione

- Piazza Biscione

- Oasi Zone

- Quartieri e Chiani

- Via Francesco De Vita

- Impianti sporitvi comunali.



Le proposte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune (Piazza della Repubblica). Il bando e i moduli da utilizzare per la presentazione delle proposte sono scaricabili dal sito internet del comune di Petrosino