Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore «Il vento del cambiamento soffia sul Paese. Soffierà anche su Trapani: chiedo ai trapanesi un voto, di cambiamento e di responsabilità, per la lista M5s e per Giuseppe Mazzonello» Ieri ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica il Governo M5s-Lega. Il Portavoce al Senato Vincenzo Maurizio Santangelo saluta con soddisfazione l´inizio di una nuova fase per il Paese. «Ci dicevano pazzi e visionari - ricorda - quando in pochi iniziammo questa radicale battaglia per il cambiamento del costume della politica al quale il M5s intende fare seguire un´accelerazione nelle "politiche per i cittadini" che incidano nella vita quotidiana di tutti migliorandone la qualità».



«Abbiamo chiesto agli italiani - continua Santangelo - di metterci alla prova difficile del Governo del Paese con la promessa di varare il Governo del Cambiamento. Sono convinto che il M5s saprà segnare la storia politica di questo paese con interventi e provvedimenti che riconducano al centro dell´azione politica le persone prima dei partiti, i lavoratori e i disoccupati prima dei poteri economici e imprenditoriali, le famiglie e le piccole imprese familiari prima delle élites dell´alta burocrazia dello Stato e delle grandi imprese».



«Da questa rinnovata posizione di ulteriore responsabilità, come sono certo faranno i nostri rappresentanti al Governo e tutti i parlamentari del Movimento, chiedo e offro lealmente collaborazione istituzionale, buone prassi di relazioni, ma anche il rigore del rispetto di norme e regolamenti. Auspico e chiedo ai trapanesi - conclude Santangelo - che orientino le loro vele al vento del cambiamento e che lo facciano con un voto di responsabilità per la lista del M5s, una e una sola, e per il candidato sindaco Giuseppe Mazzonello. Trapani ha una occasione storica, quella di avere il primo Governo del Cambiamento della Città».