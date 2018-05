Inserita in Tempo libero il 19/05/2018 da Direttore Alla scoperta dell’insediamento medioevale “Monte d’oro” di Collesano, tra storia, archeologia, geologia e turismo. n contrada Croce, nel territorio di Collesano, a circa un km dall´odierno abitato, si erge a 703 m s.l.m. il maestoso Monte d’Oro sulla cui sommità restano le rovine dell´antico centro arabo-normanno di Qal’at as-sirat. Dell’antico insediamento medievale sono ancora visibili numerosi ruderi come abitazioni, mura di fortificazione, torri di vedetta ecc. Oltre all’ interesse storico, archeologico, Monte d’Oro presenta anche degli interessi geologici, faunistici e botanici.



Sulle ricchezze, potenzialità e metodologia di sviluppo se ne parlerà Domenica 20 maggio 2018 con inizio alle ore 18 presso il Vicolo Castello nel corso di un convegno organizzato dall’A.N.A.S. Italia Provinciale di Palermo e della sezione locale.



Ad aprire l’incontro saranno Antonello Vara Presidente Provinciale Palermo A.N.A.S. Italia e Maristella Mogavero, Presidente del Giosef Madonie.



Di seguito interverranno, il Commissario Straordinario dell´Ente Parco delle Madonie Dott. Salvatore Caltagirone; il Direttore dell’ Ente Parco delle Madonie Dott. Peppuccio Bonomo; l’Arch. Lina Bellanca della Sopraintendente BB.CC.AA. di Palermo; il Dir. Responsabile dell´Unità Op. dei beni Archeologici Dott. Stefano Vassallo; i Dott.ri Alesandro e Fabio Torre Dott. PiergiorgioCannatella, che parleranno sulla geologia del Monte d´Oro; la Dr.ssa Rosamaria Cucco, il Monte d´Oro i risultati della ricerca archeologica; Dott Mario Liberto giornalista scrittore, opportunità turistiche del Monte d´Oro. A moderare l’incontro sarà Giovanni Capizzi Presidente SiciliAntica di Scillato.



Il programma prevede inoltre, alle ore 20, un apericena. Per informazioni: E mail-anascoilesano@gmafl.cofn Celi 3208233570