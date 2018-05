Inserita in Cultura il 09/05/2018 da Direttore l’Ennafestival slitta ad Ottobre Cambio di date per le finali della kermesse canora dell’entroterra siciliano. In palio una borsa di studio utile alla frequentazione della scuola di Mogol

La direzione organizzativa dell´Ennafestival comunica che la seconda edizione del concorso, inizialmente prevista dal 16 al 19 maggio al Teatro Garibaldi di Enna, viene rinviata per motivi organizzativi al prossimo mese di Ottobre e si svolgerà sempre al Teatro Garibaldi. L’organizzazione confermerà le adesioni fin qui pervenute. La direzione organizzativa comunica, inoltre, che sono sempre aperte le iscrizioni con un nuovo termine di scadenza che sarà presto comunicato. Presto saranno rese note anche le nuove date della kermesse canora.

Ennafestival, si ricorda, è un concorso riservato ad artisti (solisti o gruppi) di qualsiasi età ed è aperto ad ogni genere musicale. Requisito fondamentale per iscriversi, l’obbligo di presentare brani inediti secondo le modalità previste dal regolamento consultabile sul sito www.ennafestival.it. Due le categorie, la “Enfant Prodige” (per i partecipanti che non abbiano superato i 14 anni e per i gruppi la cui età media non superi i 14 anni) e la “Nuove Proposte” (per singoli cantanti o gruppi di età superiore ai 14 anni).

I concorrenti saranno esaminati e giudicati da una giuria di qualità la cui presidenza sarà assunta, per ciò che concerne la categoria “Nuove Proposte”, da Mogol. Anche quest’anno al vincitore della categoria “Nuove Proposte” sarà attribuita una borsa di studio utile alla frequentazione dell’accademia musicale fondata da Mogol. Per la categoria “Enfant Prodige” sono previste, invece, borse di studio da destinare al perfezionamento in scuole di musica.

Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.ennafestival.it o chiamare il numero 335.457082