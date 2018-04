Inserita in Economia il 26/04/2018 da Direttore Mazara del Vallo: ultimati i lavori e strada riaperta al transito pedonale in Via Paolo Ferro Si è concluso stamane l’intervento sostitutivo da parte del Comune di Mazara del Vallo di messa in sicurezza di un immobile che insiste nella via Paolo Ferro, all’altezza dell’intersezione con Vicolo della Pietà.



I lavori sono stati realizzati dal Comune al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità dopo che le ripetute richieste avanzate nei confronti dei legittimi proprietari dell’immobile, sono state tutte senza riscontro. Il costo dell’intervento effettuato dall’Ente con proprie risorse sarà addebitato ai legittimi proprietari.



L’intervento, coordinato dal geom. Alberto Gancitano, dell’Ufficio tecnico comunale, è stato realizzato dalla ditta Passedil di Mazara del Vallo e la strada Via Paolo Ferro, che collega Piazzetta Chinea con Piazzetta Bagno è già stata riaperta al transito pedonale.