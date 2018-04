Inserita in Economia il 19/04/2018 da Direttore ANAS Milano tra cultura e sociale un impegno per favorire ed aiutare il futuro E´ stata da poco costituita, la nuova A.N.A.S. Provinciale di Milano. Il direttivo, fortemente motivato e consapevole della necessità di operare concretamente nel sociale, si impegna a diventare punto di riferimento nel mondo dell´associazionismo milanese. Le idee sono tante ed i progetti numerosi, ma senza lo spirito di sacrificio e l´impegno, nulla sarà mai possibile. Entrare nella grande famiglia dell´A.N.A.S., oltre ad essere motivo di grande orgoglio, significa accogliere e fare propri, quei saldi valori che da sempre l´associazione persegue, realizzando obiettivi sociali sul territorio. Nonostante di recente costituzione, l´associazione, su Milano, ha portato a termine importanti risultati.

Il Presidente Sculli Fortunato, docente di economia aziendale, spiega che il primo è stato quello di convenzionare due uffici Caf e Patronato nella metropoli milanese, uno sul viale Monza al 129 e l´altro in via Padova al 158, dove sarà possibile per i tesserati A.N.A.S. Milano, svolgere tutti i servizi CAF e patronato in modo totalmente gratuito.

Il secondo risultato, invece, è frutto di un lavoro minuzioso e zelante del Vicepresidente Dott. Domenico Strangio, il quale grazie alla convenzione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco", permetterà all´associazione, nei locali concessi in comodato dal Caf sul Viale Monza 129, a rilasciare l´attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2, certificazione necessaria, affinché uno straniero residente in Italia, potrà fare richiesta della carta di soggiorno di lungo periodo.

"Questo non è soltanto che l´inizio", assicura il Presidente Fortunato Sculli, "abbiamo creato una compagine, composta da amici e giovani professionisti, che ha le energie e le professionalità per fare tanto, non ci resta che augurarci un grosso in bocca al lupo".