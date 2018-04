Inserita in Cultura il 18/04/2018 da Direttore Partanna, si svolgerà domani la passeggiata per il risparmio energetico. La manifestazione partirà alle 19,30 da Piazza Falcone e Borsellino Si svolgerà domani 19 aprile con partenza alle 19,30 da Piazza Falcone e Borsellino la passeggiata serale per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili.



L’iniziativa “Mi illumino di meno”, ideata a livello nazionale da “Caterpillar”, lo storico programma di Rai Radio 2, era stata rinviata a Partanna a causa del maltempo. Tema di questa edizione sarà la bellezza del camminare e dell’andare a piedi. “Sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo” è infatti lo slogan di quest’anno. In concomitanza con la passeggiata, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, saranno spente le luci lungo le principali vie del centro storico.



Alla camminata, promossa dall’associazione sportiva “Nati stanchi runners” con il patrocinio del Comune, prenderanno parte i componenti dell’Avis, i club Fidapa e Rotary, gli Scout e gli studenti delle scuole partannesi di ogni ordine e grado.