Inserita in Economia il 13/04/2018 da Direttore Il Comune di Custonaci premiato al Decimo Salone Progetto Comfort Comune di Custonaci è tra i Comuni “virtuosi” siciliani per le buone pratiche in campo di rifiuti e raccolta differenziata.



Il Comune è stato premiato, questa mattina, a Catania, per aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata che ha superato il 50% nel secondo quadrimestre del 2017.



A ritirare il premio il sindaco di Custonaci Giuseppe Bica e il vicesindaco Girolamo Candela, nel corso della Cerimonia di Premiazione Regionale dei 146 Comuni Virtuosi nel campo della Raccolta Differenziata, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.



La Regione riconosce, infatti, la buona amministrazione di sindaci, assessori, funzionari e aziende di gestione dei rifiuti dei comuni virtuosi in Sicilia.



Sono 37 i comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata prevista per legge (nel 2016 erano 23), 71 i comuni che si attestano tra il 50% e il 65% di raccolta differenziata.



La premiazione è inserita all’interno del Decimo Salone Progetto Comfort, la più autorevole vetrina del Sud Italia dedicata all’ambiente, ai rifiuti, al wellness, energia, fonti rinnovabili e bioedilizia in programma a Catania dal 12 al 14 aprile, al Centro fieristico Le Ciminiere.



«Un traguardo prestigioso quello raggiunto dal nostro Comune. Siamo certamente soddisfatti per l’obiettivo raggiunto, ma il premio va alla comunità custonacese che giornalmente differenzia i rifiuti, rispetta le giornate assegnate e i siti per detta raccolta, agli operatori del settore, all’ Ufficio Ecologia e Ambiente, alla Polizia Municipale», così dichiara Giuseppe Bica.