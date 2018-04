Inserita in Cultura il 08/04/2018 da Direttore “100 anni di Storia del nostro mare” con la Lega navale di Messina Gremito il salone della Lega Navale di Messina per l´ incontro dal titolo " 100 anni della Storia del Ns. Mare" promosso dal Circolo Borgo Vaccarelle, presieduto da Nicola Donato, col patrocinio della Lega Navale italiana sezione di Messina. L´ evento che ha costituito occasione di riflessione sulla storia dello Stretto, delle sue coste e del suo mare, è stato moderato dall´ avv. Silvana Paratore che ha sostenuto come occorra tessere un filo conduttore tra le generazioni passate e quelle future attraverso i ricordi di chi sul mare e per il mare ha vissuto affinché le esperienze createsi negli anni non vadano mai perse ma possano essere sfruttate al meglio.

Dopo i saluti del Presidente della Lega Navale di Messina dott. Luigi Albanese, ha preso la parola il rag. Nicola Donato che ha dato lettura dopo l´osservanza di un minuto di raccoglimento, dei nomi dei caduti in mare. Incisivo il suo intervento sull´importanza dei borghi che si affacciano e si riflettono sullo stretto, sulla vita degli stessi e sulla necessità di non disperdere il patrimonio di valori, ideali, cura del territorio e valorizzazione delle tradizioni e della memoria. Interessanti i contributi del capitano Francesco Bonanno; del dott. Pino Ferrara autore del libro "Salita Gatto" che ha affermato come il Mare è vita e morte allo stesso tempo e merita rispetto; del Capitano Giacomo Iapichino che ha letto una pagina del suo libro "tra Scilla e Cariddi"; della prof.ssa Federico Domenica che ha interpretato magistralmente una poesia di Nicola Donato e due componimenti di Maria Costa (uno dei quali dedicato al padre Ciccio Chiozza); del maestro d´ ascia Francesco Federico che ha saputo mantenere viva l´ antica tradizione marinara. Gli uomini di mare continuano ancora oggi ad incarnare quel patrimonio immateriale di cultura e sapienza che caratterizza lo Stretto ha affermato la Paratore. Il mare : un parente su cui discutere, di cui narrare più che criticare è stato oggetto dell´ intervento di Salvatore Bonanno che ha letto un brano da "Noi e il Mare".

A seguire gli interventi di Salvatore Cama figlio di uno dei pescatori più rinomati del Borgo, di Epifanio Coco e di Giovanni Fiannacca noto per le sue imprese di successo di attraversata a nuoto dello Stretto di Messina. Di valorizzazione del territorio ha parlato il giornalista Giovanni Frazzica che ha sottolineato con forza il bisogno di un impegno proficuo da parte delle Istituzioni a tutela e salvaguardia dell´ ambiente. Presente all´ evento l´ autore del libro "la terra accarezzata dai gorghi" Andrea La Fauci.

A conclusione evento è intervenuto il giornalista Domenico Interdonato, che ha illustrato le attività di volontariato svolte sul mare dall´Aquilone Onlus ed il Progetto Sicilia nel Mondo. Commozione ed ammirazione ha suscitato l´ intervento dell´ artista Nico Zancle, che con una professionale mimica, gestualità ed interpretazione ha letto delle poesie sul mare.