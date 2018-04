Inserita in Cultura il 06/04/2018 da Direttore La Rete Museale e Naturale Belicina promuove il “Viaggio nella Natura del Belice”, per scoprire e conoscere alcuni suggestivi ambienti naturali della Valle La Rete Museale e Naturale Belicina promuove il “Viaggio nella Natura del Belice”, per scoprire e conoscere alcuni suggestivi e poco conosciuti ambienti naturali della Valle del Belice: le aree carsiche gessose protette dalle riserve naturali “Grotta di Santa Ninfa” e “Grotta di Entella”.



Domenica 8 aprile si svolgeranno due escursioni parallele lungo i sentieri delle due riserve, in un gemellaggio ideale finalizzato alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dei siti di interesse naturalistico.



L´iniziativa è organizzata nell´ambito degli eventi promossi dalla Rete Museale e Naturale Belicina per il 50mo anniversario del terremoto che colpì la Valle del Belìce nel 1968, con la finalità di divulgare e valorizzare la bellezza e l´identità della Valle del Belice, nei suoi molteplici aspetti.

Gli ambienti naturali costituiscono uno dei tasselli su cui si fonda la Rete, e sono i protagonisti di questo primo appuntamento: nel corso dell´anno la Rete organizzerà numerose iniziative per far conoscere ed apprezzare i vari siti e musei presenti nella Valle e scoprire un´identità della Valle del Belice fondata su Memoria e Bellezza.



Per informazioni sulle due escursioni e per prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

- per la riserva "Grotta di Santa Ninfa": 3298620473-75

- per la riserva "Grotta di Entella": 3474322207

(si precisa che non è prevista la visita all´interno delle grotte)