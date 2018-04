Inserita in Cultura il 04/04/2018 da Direttore L´Odissea di Sandro Dieli in scena al Baluardo Velasco Ulisse, ormai anziano, ha deposto il remo e non viaggia più. Guardando indietro alla sua vita di avventure, astuzie e dolori si racconta con gli occhi di chi ha visto tutto e nulla ha più da da attendere. Aspetta l´ora e nel tempo che gli rimane ripete, una o mille volte, la sua personale Odissea rendendola l´avventura dell´Eroe che vive in tutti i nostri animi. Storia universale, dunque, ma personalissima al tempo stesso. L´Eroe è uno specchio che riflette gli animi umani, ora e sempre.



Questo è il senso profondo di “Odissea”, il poema epico di Omero nella personale rivistazione dell´attore Sandro Dieli, uno dei migliori performers siciliani che torna nella rassegna BaluArte 2018. Domenica 8 aprile Dieli rappresenterà il viaggio di Ulisse nello spazio tetrale del Baluardo Velasco di via Frisella, 27 a Marsala, regalando un intenso momento al pubblico lilybetano. Dal 2012, Sandro Dieli è direttore artistico del progetto internazionale Teatro d´Appartamento tra la Spagna e l´Italia, dirigendo tra gli altri "Delirio a due" e "Yerma". Attore, mimo, regista, autore, ha studiato con Marcel Marceau,Anne Dennis (assistente di Etienne Decroux), Lindsay Kemp eMichele Perriera (Pistola nello spettacolo "Kean"). Ha lavorato con Peter Greenaway in "100 objects to represent the world" e con Robert Wilson in "TSE" e "Persefone" in tourneè nei principali festival internazionali, non disdegnando il Cinema e la televisione.



Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Baluardo Velasco di Largo Giaconia (già via Frisella, 27) a Marsala. Sponsor unico, le Cantine "Caruso & Minini".