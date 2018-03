Inserita in Cultura il 15/03/2018 da Direttore PRECETTO PASQUALE ALL’OSPEDALE ABELE AJELLO E’ stata celebrata stamane nella cappella dell´ospedale dal Vescovo della Diocesi, mons. Domenico Mogavero e dal Cappellano don Antonino Favata, il Precetto Pasquale per il personale del nosocomio.



Presenti alla cerimonia il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani, dott. Giovanni Bavetta, il comandante della Polizia Municipale, dott. Salvatore Coppolino, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mazara2, mar. magg. Luigi Chiaro, Suor Valentina Buttita, che ha svolto servizio presso l’Abele Ajello per oltre 40 anni, il presidente del Consiglio Comunale, Vito Gancitano giunto al termine del Consiglio Comunale e personale dirigenziale, medico, paramedico e volontari dell’Abele Ajello,.



Prima della benedizione finale dei presenti da parte di Mons. Mogavero, si è proceduto alla scopertura della Statua di Gesù Misericordioso, realizzata con le offerte dei fedeli, che Domenica 8 Aprile, come annunciato da Don Favata, verrà portata in processione per le vie cittadine.



Al termine della funzione religiosa il Cappellano ha omaggiato le autorità presenti con un piccolo book fotografico con le immagini della realizzazione della Cappella e della Sua inaugurazione.