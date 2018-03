Inserita in Sport il 15/03/2018 da Direttore Trapani, seconda edizione del Memorial Salvatore Mucaria: appuntamento domenica 18 marzo in Piazza Ex-Mercato del Pesce Appuntamento Domenica in Piazza Ex-Mercato del Pesce con la seconda edizione del Memorial Salvatore Mucaria, manifestazione di Corsa su Strada di 5km patrocinata dal Comune di Trapani valevole per il Campionato Provinciale Medici Chirurghi-Odontoiatri-Biologi-Farmacisti-Dipendenti ASP Trapani.



Ad organizzarla il Triathlon Team Trapani, Dialisi Mucaria e Lions Club Trapani che nell’occasione celebra la giornata “OpenDay…una Corsa per la Solidarietà” in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Trapani. L’inizio è fissato alle ore 10,00 con una passeggiata ludico-motoria su un percorso che interesserà il tratto di lungomare Dante Alighieri fino all’incrocio con Via Palmerio Abate e le Mura di Tramontana. Collateralmente alla manifestazione si svolgerà la “Giornata della Prevenzione Renale” a cura del Centro di Emodialisi Dott. Mucaria con uno Screening gratuito con esame urine e sangue oltre alla misurazione della pressione arteriosa.