Inserita in Cronaca il 14/03/2018 da Direttore ARRESTATI PER MALTRATTAMENTI DUE CONIUGI GESTORI DI UNA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI TOTALMENTE ABUSIVA Nella mattinata odierna i finanzieri del Gruppo di Trapani hanno dato esecuzione

ad un’ordinanza del GIP presso il locale Tribunale con cui è stata disposta la

custodia cautelare in carcere nei confronti di due coniugi, che gestivano presso la

propria abitazione privata, sita nella frazione Nubia del Comune di Paceco (TP),

una casa di riposo per anziani totalmente abusiva, in quanto priva di qualsiasi

abilitazione comunale e sanitaria.

Le indagini, eseguite sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di

Trapani, hanno permesso, anche grazie all’ausilio di intercettazioni ambientali, di

accertare che i conduttori della struttura completamente sconosciuta al fisco, pur

percependo in “nero” circa 1.000 euro al mese per ogni assistito, maltrattavano

sistematicamente gli anziani ospiti con continue violenze di natura verbale, fisica

e psicologica ed anche somministrando loro medicinali senza alcun controllo

medico al principale scopo di sedarli, soprattutto per le ore notturne.

In ragione delle quotidiane umiliazioni e sopraffazioni inferte ai degenti, i due

coniugi colpiti dalla predetta misura cautelare personale sono indagati per i reati

di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che

per esercizio abusivo della professione sanitaria.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e nei confronti degli indagati

sono state avviate approfondite investigazioni finalizzate a ricostruire e sottoporre

a tassazione i proventi illeciti dagli stessi indebitamente conseguiti negli anni

mediante l’attività abusiva in rassegna.

L’odierno servizio costituisce una concreta riprova dell’efficacia dell’impegno

investigativo costantemente trasfuso dalla Guardia di Finanza nel contrastare, con

un approccio trasversale, i più rilevanti ed insidiosi fenomeni di abusivismo ed

economia sommersa, a beneficio delle imprese che operano nella legalità ed a

tutela della sicurezza e salute degli stessi cittadini.