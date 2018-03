Inserita in Politica il 07/03/2018 da Direttore Pubblicato bando Inps 2018 per la formazione di liste di Avvocati in tutta Italia E’ stato pubblicato il bando Inps 2018 per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e / o sostituti di udienza per contenzioso dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

I candidati inclusi negli elenchi potranno svolgere incarichi professionali presso gli Uffici giudiziari di vari Tribunali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In base agli esiti della selezione pubblica sarà redatta una lista circondaliare per ciascun circondario di Tribunale interessato.



Possono partecipare al bando per Avvocati Inps i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:



essere iscritti al Consiglio d’Ordine degli Avvocati

assenza di giudizi in corso contro l’Inps, sia in proprio che per conto di terzi

assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l’Inps, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e / o studio legale di cui eventualmente si faccia parte.

ATTIVITA’ E COMPENSI

Gli Avvocati inseriti nelle liste circondariali potranno occuparsi delle seguenti attività, con i relativi compensi:



domiciliazione e sostituzione in udienza – ciascun Avvocato potrà occuparsi di massimo 250 affari contenziosi all’anno e percepirà un compenso pari a 250 Euro per ciascun affare, oltre ai compensi accessori previsti per legge

sostituzione in udienza degli Avvocati Inps – ciascun Avvocato che sostituirà gli Avvocati dell’Inps potrà occuparsi di non più di 25 procedimenti in uno stesso giorno, con un compenso di 80 Euro. A questo vanno aggiunti 25 Euro nel caso di affidamento, nella stessa giornata, di più di 25 procedimenti, e i compensi accessori previsti per legge.

​Le domande di partecipazione al concorso Inps devono essere presentate, entro le ore 14,00 del 14 marzo 2018, attraverso l’apposita procedura online, raggiungibile dal portale web dell’Inps