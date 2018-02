Inserita in Economia il 27/02/2018 da Direttore Rifiuti, Trapani Servizi scongiurato rischio licenziamento dei 102 lavoratori E’ stato scongiurato il rischio di licenziamento per i 102 lavoratori della Trapani Servizi che si occupano dello spazzamento, raccolta e trasporti rifiuti in città.



“L’azienda ha dato ascolto alle nostre richieste – spiegano i responsabili Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltucs Trapani, Vincenzo Milazzo, Rosanna Grimaudo e Mario D’Angelo – ritirando la procedura avviata nei giorni scorsi. I lavoratori , a nostro avviso dovranno transitare alla Srr per poi passare alla Energetikambiente che dovrà occuparsi del servizio, ma ancora per varie lungaggini burocratiche il passaggio della gestione, che doveva avvenire entro il mese di febbraio, non è ancora avvenuto. Abbiamo inviato inoltre una richiesta di incontro urgente alla Srr Trapani Nord per discutere del passaggio dei lavoratori dalla Trapani Servizi alla Energetikambiente, insieme a tutte le parti coinvolte per accelerare i tempi. Questi lavoratori – concludono Milazzo, Grimaudo e D’Angelo – non possono restare ostaggio delle lungaggini burocratiche, servono tempi certi per la garanzia sia del futuro di questi lavoratori, sia della qualità del servizio in città”.