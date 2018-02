Inserita in Politica il 27/02/2018 da Direttore TRAPANI, PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI DI LIBERI E UGUALI IN PROVINCIA Prosegue la campagna elettorale della lista "Liberi e Uguali con Pietro Grasso" in provincia di Trapani. A meno di una settimana dal voto, sono numerosi gli incontri svolti e in programma di svolgere con i cittadini nei vari comuni della provincia. Dopo le iniziative effettuate nei giorni 14, 16, 21 e 23 febbraio a Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e Salemi, saremo a Partanna oggi, martedì 27 febbraio, alle ore 18.00 presso i locali dell´"Alterego", in piazza Falcone e Borsellino, con i candidati del collegio di Mazara del Vallo e con il dirigente di Art. 1-Mdp Antonino La Tona; domani, mercoledì 28, alle ore 18.00 invece saremo ad Alcamo presso la "Sala Rubino" del Centro Congressi Marconi, Corso VI aprile 119, con i candidati del collegio di Marsala e con i dirigenti di Mdp e SI, Francesco Cucchiara e Massimo Fundarò; sempre nella giornata di domani saremo presenti a Marsala, alle ore 19.00 presso il comitato elettorale di Piazza del Popolo 35, con il deputato regionale on. Claudio Fava, il candidato alla Camera Daniele Nuccio e il prof. Abdelkarim Hannachi per discutere di "Mafia e antimafia oggi". Subito dopo l´on. Fava si sposterà a Mazara del Vallo presso la "Sala Gialla" del Cine-Teatro Rivoli, via N. Tortorici 6/10, dove alle 21.00 interverrà sul tema "Un mare di diritti e solidarietà – Il Mediterraneo come motore di cambiamento del Paese", insieme a Nicolò Asaro, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Mazara del Vallo; Bianca Guzzetta, candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Mazara del Vallo-Agrigento-Gela; e l´on. Mariella Maggio, candidata al Senato nel collegio plurinominale della Sicilia occidentale.