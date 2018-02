Inserita in Economia il 26/02/2018 da Direttore Si è svolta a Salemi, presso il centro Kim, l’assemblea provinciale dei capi Scout dell’Agesci Zona dei Fenici Oltre 100 educatori adulti, che offrono il loro servizio gratuitamente per l’educazione dei ragazzi, provenienti da Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco , Partanna e Salemi, riuniti per discutere come lo scautismo è il suo metodo puo’ affrontare le sfide educative di oggi.



Tema specifico della giornata “Discernimento, un cammino di libertà”.



I capi scout si sono interrogati, grazie alla competenza del Prof. Francesco Bonanno incaricato nazionale al metodo, su come applicare alla propria vita quel processo fondamentale basato su: osservo, giudico, agisco.

In pratica come applicare lo scautismo alla realtà nella quale siamo immersi. Un impegno basato sull’onestà intellettuale e il coraggio di guardare luci ed ombre della propria vita, di raccontarsi con onestà.

Il discernimento sta proprio in questo contesto – ha dichiarato il Prof. Francesco Bonanno - non si tratta di scegliere una cosa troppo grande, fuori dalla propria portata, ma quello che ci sentiamo di poter fare, quello che ci permette di fare un passo in avanti, che può lasciare “il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato”.



Il lavori assembleari, sono proseguiti con l’approvazione del Progetto di Zona e l’elezione di Elvira Pellegrino a Consigliere Nazionale.

In rappresentanza del Comune di Salemi ha portato i saluti dell’Amministrazione l’Assessore Leonardo Costa.