23/02/2018 Orientamento e Placement giovani talenti, finanziato il progetto dell´ANAS Nazioanle Il lavoro, la concretezza e la progettualità continuano a raccogliere i riconoscimenti che spetta. Finanziato il progetto di "orientamento e placement giovani talenti presentato in partenariato con l´Università telematica Leonardo e l´Associazione Crescere Insieme di Palermo.



Il progetto, con un cronogramma di un anno prevede una serie di azioni volte ad orientare, formare ed avviare al lavori giovani talenti.



Il portavoce dell´Associazione Nazionale di Azione Sociale, nel prendere atto del finanziamento, ha ribadito come sai importante in questo momento storico che in Italia si faccia un orientamento serio ed una formazione che tenga conto soprattutto del cambiamento del mercato del lavoro. In particolare, che tenga conto del fatto che a seguito della globalizzazione e dell´informatizzazione siamo nel pieno di una nuova rivoluzione che sta modificando il mercato del lavoro con il conseguente superamento del Fordismo.