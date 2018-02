Inserita in Politica il 21/02/2018 da Direttore Dopo Marsala, approda anche a Trapani la presentazione del programma e dei candidati di “Liberi e Uguali con Pietro Grasso Dopo Marsala, dove si è registrato un grande interesse dei cittadini, la presentazione del programma e dei candidati di “Liberi e Uguali con Pietro Grasso” approda anche a Trapani. Domani, mercoledì 21, con inizio alle ore 17.00 nei locali dell’Accademia Kandinskij, complesso Principe di Napoli in Via Cappuccini n. 7, si terrà una manifestazione all’insegna dello slogan di tutta la campagna elettorale di LeU e cioè: “Per i molti, non per i pochi”. Uno slogan che condensa il programma di Liberi e Uguali e che verrà illustrato dai candidati di questo collegio alle elezioni del 4 marzo. Si tratta di: Mariella Maggio, candidata all’uninominale e plurinominale al Senato; Teresa Monteleone e Fabrizio Bocchino, candidati al plurinominale al Senato, e ancora di Daniele Nuccio, candidato all’uninominale e al plurinominale alla Camera e di Erasmo Palazzotto, candidato al plurinominale alla Camera.



Introduce e coordina l’agronomo Filippo Salerno, responsabile del coordinamento di Trapani e componente del comitato esecutivo provinciale di Art.1 – Mdp, che come è noto insieme a Sinistra Italiana e al movimento Possibile di Pippo Civati, sono confluiti in Liberi e Uguali con Pietro Grasso.