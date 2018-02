Inserita in Politica il 19/02/2018 da Direttore Arresto di un campobellese per tentata estorsione, il plauso del Sindaco alle Forze dell’Ordine Il sindaco Giuseppe Castiglione rivolge un plauso ai Carabinieri per la recente operazione condotta al nord Italia che ha portato all’arresto del campobellese Calogero Randazzo per tentata estorsione ai danni di 2 imprenditori castelvetranesi. «A prescindere – afferma il Sindaco - dagli ulteriori approfondimenti delle indagini da parte dell’Arma, che consentiranno di fare sicuramente luce sulle eventuali connessioni del reato con il contesto della criminalità organizzata, questo arresto conferma la rassicurante presenza dello Stato nel nostro territorio, oltre che l’impegno quotidiano profuso dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine nella lotta al fenomeno delle estorsioni. Un impegno che deve essere sostenuto anche sul piano civico attraverso la promozione della cultura della legalità a tutti i livelli».