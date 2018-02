Inserita in Cultura il 15/02/2018 da Direttore Prato: Al Centro per l´Arte Contemporanea Luigi Pecci la conferenza di presentazione della mostra Mark Wallinger Mark Il Centro per l´Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta la prima mostra personale di Mark Wallinger uno dei più importanti artisti contemporanei del Regno Unito, vincitore nel 2007 del Turner Prize.







Saranno presenti: Irene Sanesi (Presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana), Cristiana Perrella (Direttore del Centro per l´Arte Contemporanea Luigi Pecci), Simone Mangani (Assessore alla Cultura del Comune di Prato), Mark Wallinger (artista)