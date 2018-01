Inserita in Politica il 26/01/2018 da Direttore Santangelo(M5S): "situazione cimitero di Trapani inaccettabile... stamani nuova visita ispettiva con i NAS dei Carabinieri "A Trapani ripeto " vietatoMorire"



Così esordisce il portavoce al Senato M5S Vincenzo Maurizio Santangelo".



Ieri dopo le visite ispettive del 2015 e del 2016, dopo una segnalazione di un cittadino l´ennesima intervento insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, presso il Cimitero comunale di Trapani.

"Purtroppo la situazione si presenta nella media dei precedenti interventi..

Con tutta la buona volontà degli operatori del servizio cimiteriale, la carenza dei posti e della mancanza dei posti nei campi di inumazione, mettono in difficoltà tutti." - dice Santangelo.



A quanto sembra, il fatto che ha determinato tale intervento insieme ai Carabinieri, si debba, ad una bara che doveva in attesa di sepoltura nel campo di inumazione che purtroppo per la lunga attesa ha generato naturalmente, fuoriuscite di liquidi, provocando nauseanti esalazioni, nei locali che la ospita, adiacente la Chiesa all´interno dell´area cimiteriale.

Per Santangelo, un rimedio specie in casi di emergenza si deve pur prendere.



Lo stesso ha aggiunto "Presto presenteremo le nostre proposte, per dare dignità alle 81 salme ad oggi in attesa di sepoltura, e soprattutto serenità alla comunità trapanese.

I cittadini, non possono rimanere da soli con i problemi creati da decenni da amministrazioni cieche e incapaci, di programmare la gestione di un cimitero o la costruzione di uno nuovo."



Nella mattinata di oggi saranno presenti i Nas dei Carabinieri, per verificare le condizioni igieniche dei locali ospitanti le salme, in particolar modo dove si è verificato l´episodio.