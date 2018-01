Inserita in Economia il 24/01/2018 da Direttore Poste Italiane, Pollina: uno sportello Postamat sarà installato in via Brodolini Sarà installato nei prossimi mesi un Postamat nella filiale di via Giacomo Brodolini, nel centro storico di Pollina. Lo ha fatto sapere questa mattina Poste Italiane, dopo un sopralluogo tecnico che ne ha dato il via libera.



“A novembre - ha commentato il sindaco Magda Culotta - avevo chiesto a Poste Italiane di sostenere il nostro centro storico con la presenza di un ATM nell´ufficio postale di Pollina. La società oltre a rappresentare lo Stato sul territorio, con i suoi sportelli è un servizio essenziale per la nostra comunità e una necessità per il flusso turistico crescente, che ha raggiunto nell’estate appena trascorsa e anche grazie all´apertura del Pollina Resort, 100 mila presenze”.



L’amministrazione guidata da Magda Culotta, che è anche membro della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, è costantemente impegnata per impedire che - nella logica della razionalizzazioni dei servizi che tutte le società pubbliche e private hanno avviato da diversi anni - vengano negati alla comunità i servizi necessari e un’apertura giornaliera delle filiali.