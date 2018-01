Inserita in Sport il 13/01/2018 da Direttore Non si è per nulla spenta l’eco dell’edizione numero 31 del Trofeo Costa Gaia Non si è per nulla spenta l’eco dell’edizione numero 31 del Trofeo Costa Gaia – X Conad Cup. Tantissimi articoli di stampa e diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. Tutti quanti a parlare entusiasticamente del torneo e a rendersi conto come gli organizzatori siano riusciti a rilanciare, alla grande, la manifestazione.

L’ultimo spot è arrivato da Ferrara con l’allenatore della Spal 2005, De Gregorio, che ha avuto parole eccezionali per il “Costa Gaia”. La società ferrarese per la prima volta ha partecipato al torneo e ha espresso la volontà di ritornarci. Ecco il link dell’intervista: https://www.youtube.com/watch?v=Nq5ow8RpqF4

Con l’occasione lo staff dell’Adelkam, società organizzatrice della kermesse giovanile, ha voluto ringraziare la Spal ma anche il Milan, quest’ultimo protagonista di una particolare partner-ship con la scuola calcio alcamese.

L’Adelkam ha voluto poi esternare il suo sentito ringraziamento per la Conad, main-sponsor del torneo, per il Comune di Alcamo e per tutti gli altri sponsor. Senza dimenticare il comune di Castellammare del Golfo e tutti i comitati locali che, sui diversi campi, hanno organizzato le gare.

“Un lavoro e un impegno a 360 gradi – ha detto il direttore generale Gaetano Lo Monaco – che soltanto con una grande passione può realizzarsi. Abbiamo uno staff eccellente e poi tanti comitati locali molto efficienti. Un pensiero speciale va alla Conad che da 10 anni ci sostiene. Ogni anno la stanchezza, alla fine è tantissima – ha concluso Lo Monaco – ma sono poi le parole dei protagonisti, come quelle del tecnico della Spal, a farci ripartire per la nuova edizione. Grazie di cuore a tutti e arrivederci alla 32esima edizione”.