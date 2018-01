Inserita in Cultura il 11/01/2018 da Direttore Elisabetta Chimento eletta Presidente della sede BCsicilia di Alia Si è tenuta l´assemblea degli iscritti della sede BCsicilia di Alia, l´Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.



Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all´unanimità Elisabetta Chimento, Vicepresidente Giuseppa Rinchiuso, mentre Segretario sarà Gioacchino Ganci, Economo Giuseppe Centanni e Responsabile della comunicazione Enrico Ticli. All´incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.



La sezione locale di BCsicilia di Alia per il 2018 prevede, tra le altre iniziative, l´organizzazione della Giornata di Studi sull´Età del Bronzo in Sicilia, la valorizzazione e la promozione del complesso rupestre delle Grotte della Gurfa e la conoscenza e salvaguardia del patrimonio etnoantropologico del territorio. Per informazioni: alia@bcsicilia.it. Tel. 338.2982900.