Inserita in Economia il 06/01/2018 da Direttore Giacomo “Jack” Tramonte, imprenditore di successo in Ohio, nel campo commerciale, con la sua “Tramonte Distributing Company”, era siciliano iacomo “Jack” Tramonte, imprenditore di successo in Ohio, nel campo commerciale, con la sua “Tramonte Distributing Company”, era siciliano. Nacque a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, nel 1886.



Giacomo “Jack” Tramonte nacque, 25 agosto 1886, a Santa Ninfa, via Ritiro, in provincia di Trapani da Andrea (“murario” – 48 anni) e Antonina Mangogna (“donna di casa”). Registrato al n. 243 del registro degli atti di nascita di Santa Ninfa. I genitori di Giacomo, con qualche discendenza anche dalla vicina Gibellina, ebbero un numero elevati di figli (forse 13). Giacomo “Jack” Tramonte giunto negli Stati Uniti trovò lavoro, grazie a Domenico il fratello più grande, nella costruzione di una ferrovia. Ma subito dopo, intraprendente ed ambizioso, aprì una “drogheria” ad Akron in Ohio. Nel 1940 fondò la “Tramonte Distributing Company” che divenne immediatamente azienda leader nel settore delle bevande alcoliche. Fu distributore prima dei marchi Miller e Duquesne. Successivamente anche della “Fort Pitt Beer”, “Cribari Wines” e “Weidemann Beer”. A lui si deve la splendida realizzazione, nel 1926, del “Tramonte Orchards” in Sharon Center ad Akron (tutt’ora esistente). Si distinse per essere un “filantropo” generoso e sensibile. Sposò l’italo-americana Carmela Alice Foti ed ebbe con lei diversi figli. Giacomo “Jack” Tramonte morì il 16 luglio del 1974. Ancora oggi a quasi 80 anni dalla sua fondazione, attraverso l’impegno dei suoi figli e nipoti, la “Tramonte Distributing Company” rimane un’azienda di successo con oltre 100 dipendenti.



Geremia Mancini – Presidente onorario “Ambasciatori della fame”