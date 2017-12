Inserita in Sport il 29/12/2017 da Direttore La S.S.D. Alba Alcamo 1928 comuna di avere concluso altre due importanti operazioni di mercato in entrata La S.S.D. Alba Alcamo 1928 è lieta di comunicare di avere concluso altre due importanti operazioni di mercato in entrata.



Dopo la partenza del bomber Catania e qualche settimana di pazienza, la società ha trovato il suo nuovo bomber.



Si tratta di Calogero Carovana (1990), di Menfi, proveniente dal Pro Favara, squadra con la quale nella gara che i bianconeri hanno perso 4-2 ha pure messo a segno la terza rete.



Il gocatore, cresciuto nel vivaio della Folgore Selinunte, ha vestito le maglie del Campobello di Mazara (dal 2009 al 2012 in promozione, con la quale ha realizzato 17 reti), Sciacca (Promozione, 5 reti), Folgore Selinunte (eccellenza (gennaio 2013) e

promozione (2014/15), 12 reti in totale), Marsala (eccellenza 2013/14, 6 reti), Ares Menfi (promozione 2015/16, 12 reti), Atletico Ribera (promozione 2016/17, 11 reti) e in questa stagione con il Pro Favara con la quale ha realizzato 4 reti.



L´altro colpo è il promettente giovane centrocampista palermitano Gaetano Chiappara (2000), proveniente dalla “Berretti” del Trapani.



Ai due atleti la socetà da un caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per la stagione in corso.