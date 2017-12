Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore Rush finale per la X edizione del Premio giornalistico "Riccardo Tomassetti" dedicata alle grandi sfide della sanità pubblica Scade fra pochi giorni, il 31 dicembre, il termine per partecipare alla X edizione del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”, intitolato al giornalista romano di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa. Il focus quest’anno sono le grandi sfide della sanità pubblica: l’innovazione farmacologica, la prevenzione e la lotta alle malattie virali. Il Premio è dedicato ai giovani giornalisti under 40 che attraverso un modello di giornalismo scientifico chiaro e rigoroso contribuiscono a promuovere nel nostro Paese la conoscenza delle innovazioni mediche e farmaceutiche in grado di migliorare la salute della comunità e delle nuove generazioni.







La X edizione del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti” - L’innovazione farmacologica e le sfide della sanità pubblica, è dedicata ad articoli e servizi giornalistici, formato testo, audio o video, realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Il miglior servizio si aggiudicherà un premio di 2.000 euro assegnato da una Giuria composta da giornalisti delle più importanti testate italiane e docenti universitari. Il Premio speciale “Prevenzione e innovazione per la lotta alle malattie virali” assegnerà 1.000 euro al miglior servizio di taglio giornalistico (formato testo, audio o video) che affronti con chiarezza di linguaggio e competenza di contenuti i temi relativi a innovazioni terapeutiche, ricerche scientifiche e questioni sociali nel campo della Virologia.