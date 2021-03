Inserita in Cultura il 16/03/2021 da Cinzia Testa Un evento virtuale per celebrare "La Giornata mondiale della Poesia", istituita dall´Unesco nel 1999 L´iniziativa ricade nella data del 21 marzo, che coincide con l´avvio della primavera, e si inserisce nell´ambito del calendario del Museo Mirabile delle Tradizioni e delle Arti contadine della Regione Siciliana, che sorge in contrada Fossarunza 198 a Marsala, in provincia di Trapani.

Gli esponenti dei Gruppo Poetico Lilybetano, una sezione del Museo, saranno protagonisti, con i loro versi, dell´incontro - rigorosamente on line a causa dell´emergenza sanitaria - dedicato alla bellezza, al dialogo tra i popoli, all´espressività senza confini.

"La nostra programmazione - spiega Salvatore Mirabile, fondatore e guida del Museo nato il 1 luglio del 2000 - prevede una riunione mensile ma, da circa un anno, per evitare i contagi da Covid 19, osserviamo con prudenza e rigore le regole e pertanto scegliamo la formula virtuale per riunirci".

"La poesia - afferma - è l´arte bella che, per mezzo delle parole, esprime tutti i sentimenti del nostro animo".

Una visione del mondo condivisa dai partecipanti al recital virtuale, accomunati dalla convinzione che l´arte poetica sia uno strumento in grado di annullare le differenze, anche linguistiche, e di gettare un ponte di scambio interculturale tra i popoli.

All´ invito hanno risposto i poeti Angela Maria Di Girolamo, Angelo Abbate, Antonino Schiera, Caterina Mantia, Claudia Angileri, Enza Mistretta, Enzo Catania, Gina Bonasera, Giovanna Fileccia, Giovanni Teresi, Lidia Glorioso, Maria Patrizia Allotta, Maria Quartana, Maria Rita Marino, Mariella Casella, Pietro Vizzini, Rosario Marzo, Vito Mezzapelle e Myriam De Luca.

A quest´ ultima, scrittrice e poetessa amata dal pubblico e dalla critica - autrice di "Via Paganini, 7", romanzo d´esordio trasposto con successo anche in versione teatrale - il compito di declamare tutte le poesie che animeranno la Giornata.

Lo stesso Salvatore Mirabile, poeta, scrittore e saggista, parteciperà con una poesia, insieme agli altri autori di versi.

Un momento indimenticabile, eternato dai video - uno per ciascun poeta - realizzati da Myriam De Luca.

I girati saranno successivamente montati e confluiranno in un unico filmato che sarà pubblicato sul canale Youtube di Salvatore Mirabile il 21 marzo prossimo.

Il video sarà dunque condiviso sulla pagina facebook del Gruppo Poetico Lilybetano dove sarà possibile visualizzarlo.