Inserita in Cultura il 08/01/2021 da Cinzia Testa Liceo della comunicazione e della cultura gastronomica ad Erice, il plauso dell’Amministrazione comunale Nasce ad Erice, nel contesto del Convento San Carlo, il primo Liceo della Comunicazione e della Cultura enogastronomica, che la Regione Siciliana (Decreto Assessoriale 30/12/2020) ha assegnato all’Istituto “I. e V. Florio” di Erice. Un nuovo indirizzo di studio che si occuperà di formare professionisti del gusto in grado di promuovere nel mondo la cultura dell’enogastronomia siciliana. Il nuovo percorso sarà presentato martedì 12 gennaio 2021, alle ore 16, sulla piattaforma Meet di Google.



«Si tratta di una vera e propria novità nel panorama dell’offerta formativa – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Un percorso formativo di eccellenza che creerà figure professionali capaci di abbinare le competenze acquisite nel campo delle scienze umane e del turismo enogastronomico a quelle proprie della comunicazione in tutti i suoi aspetti. I ragazzi che sceglieranno questo percorso diverranno veri e propri ambasciatori delle nostre peculiarità enogastronomiche in più campi: dal giornalismo enogastronomico alla promozione del territorio, senza dimenticare i social. Insomma, una vera novità che va nella direzione del progresso e della modernità e che, me lo auguro, creerà nuove opportunità per i nostri giovani. Tutto ciò va nella direzione già intrapresa, in sinergia con l’Istituto Florio al quale sarà assegnato il Convento San Carlo, nell’ottica di una sempre maggiore specializzazione nel campo del turismo enogastronomico».







Teatro Tito Marrone di Erice fra gli interventi di manutenzione di immobili regionali

La Giunta Regionale ha deliberato (delibere n. 594 e 595 del 17/12/2020) un elenco di 27 interventi di manutenzione di immobili di proprietà regionale (ex art. 13 L.R. 12/05/2020 n.9) tra cui figura anche il teatro Tito Marrone di Erice, struttura annessa al polo universitario di Trapani. Per il teatro è previsto il restauro tramite lavori di manutenzione ordinaria finalizzati al suo recupero funzionale. Il progetto relativo all´intervento, redatto dall´ufficio del Genio civile di Trapani, viene stimato in 4.550.000 euro.



"Questa è un´ottima notizia – commenta la sindaca Daniela Toscano - perché va nell´ottica della rigenerazione urbana e dello sviluppo della parte del territorio ericino in cui esso ricade e su cui quest´Amministrazione crede moltissimo. Un tassello importante che si aggiunge agli altri interventi intrapresi sin dal 2007 in un´area che può davvero rappresentare il volano per lo sviluppo del territorio ericino e non solo, come gli alloggi per gli studenti che partiranno a breve, il piano delle periferie degradate, il contratto di quartiere, la riqualificazione dell´ex Campo Bianco oltre ad altri interventi in corso di realizzazione e quelli programmati con Agenda Urbana, come il ripascimento della spiaggia o la riqualificazione dei locali di via Ignazio Poma".



"Prendo atto con soddisfazione – aggiunge la sindaca - del fatto che le interlocuzioni che sono state avanzate nel tempo con gli uffici e con esponenti del Governo regionale, avviate dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida e proseguite con l´attuale, hanno dato i loro frutti. Il teatro, che purtroppo negli anni è stato anche vandalizzato, sarà dunque restituito agli ericini diventando il volano per lo sviluppo culturale del nostro territorio".